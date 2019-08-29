Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerEvkur Yeni MalatyasporMevlüt Erdinç Yeni Malatyaspor yolunda!
29.08.2019 - 14:31

Mevlüt Erdinç Yeni Malatyaspor yolunda!

Eski futbolcusu Danijel Aleksic ile yeniden anlaşmak için yaptığı görüşmelerden netice alamayan Yeni Malatyaspor, M. Başakşehir’in golcü futbolcusu Mevlüt Erdinç için anlaşma zemini arıyor.

 

Transfer çalışmalarında gol bölgesi için arayışta olan Yeni Malatyaspor eski futbolcusu Aleksic ile yaptığı görüşmelerden netice alamadı. Sırp futbolcu bir diğer Süper Lig takımı M.Başakşehir ile anlaşmaya vardı. Danijel Aleksic’in Avrupa kupalarında oynamak için Başakşehir’e gideceği öğrenildi. Transferde son olarak kadrosuna Kayserispor’dan sol bek Sakıb Aytaç’ı katan Yeni Malatyaspor’un eski futbolcusu Danijel Aleksic’i yeniden sarı-kırmızılı renklere bağlama girişimleri olumsuz neticelendi. 


Yeni Malatyaspor’un kadrosuna katmak için girişimde bulunduğu tecrübeli futbolcunun Avrupa kupalarında mücadele etmesi nedeniyle tercihini Başakşehir’den yana kullandığı belirtildi. Aleksic transferine nokta koyan Yeni Malatyaspor, listesindeki diğer isimlere yöneldi. Sarı-kırmızılı yönetimin bu doğrultuda M. Başakşehir’in golcü futbolcusu Mevlüt Erdinç için devreye girdiği belirtildi. 


Mevlüt ile ilgilendiklerini doğrulayan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, tecrübeli golcüyle anlaşma zemini aradıklarını açıkladı. 

Mevlüt Erdinç Yeni Malatyaspor yolunda

 

Günün Detayı - 29 Ağustos 2019
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Nice, Dolberg'i transfer etti

Nice, Dolberg'i transfer etti

Mevlüt Erdinç Yeni Malatyaspor yolunda!

Mevlüt Erdinç Yeni Malatyaspor yolunda!

Dünyanın en iyi drift pilotları İstanbul’da sahne alıyor

Dünyanın en iyi drift pilotları İstanbul’da sahne alıyor

Semih Özsoy: Volkan Demirel ile görüşüldü

Semih Özsoy: Volkan Demirel ile görüşüldü

Sıradaki Haber