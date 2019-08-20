20.08.2019 - 08:49
Mevlüt Erdinç'e teklif yağıyor
Başakşehir'in 32 yaşındaki golcüsü Mevlüt Erdinç'e teklif yağıyor. Antalyaspor, Konyaspor ve Gazişehir Gaziantep, tecrübeli futbolcu için devrede.
Mevlüt Erdinç, transferin en gözde isimlerinin başında geliyor... Antalyaspor, geride bıraktığımız sezon kiraladığı 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini isterken, Konya ve Gazişehir’in de tecrübeli futbolcu için devrede olduğu biliniyor.
Mevlüt ise tüm teklifleri değerlendiriyor. Gulbrandsen, Crivelli ve Muhammet Demir transferleri ile forvet hattını güçlendiren Başakşehir, Mevlüt’ün ayrılığında zorluk çıkarmayacak.