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20.08.2019 - 08:49

Mevlüt Erdinç'e teklif yağıyor

Başakşehir'in 32 yaşındaki golcüsü Mevlüt Erdinç'e teklif yağıyor. Antalyaspor, Konyaspor ve Gazişehir Gaziantep, tecrübeli futbolcu için devrede.

Mevlüt Erdinç'e teklif yağıyor

Mevlüt Erdinç, transferin en gözde isimlerinin başında geliyor... Antalyaspor, geride bıraktığımız sezon kiraladığı 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini isterken, Konya ve Gazişehir’in de tecrübeli futbolcu için devrede olduğu biliniyor.

Mevlüt ise tüm teklifleri değerlendiriyor. Gulbrandsen, Crivelli ve Muhammet Demir transferleri ile forvet hattını güçlendiren Başakşehir, Mevlüt’ün ayrılığında zorluk çıkarmayacak.

 

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