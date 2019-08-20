Mevlüt Erdinç'e teklif yağıyor

Mevlüt Erdinç, transferin en gözde isimlerinin başında geliyor... Antalyaspor, geride bıraktığımız sezon kiraladığı 32 yaşındaki oyuncunun bonservisini isterken, Konya ve Gazişehir’in de tecrübeli futbolcu için devrede olduğu biliniyor.

Mevlüt ise tüm teklifleri değerlendiriyor. Gulbrandsen, Crivelli ve Muhammet Demir transferleri ile forvet hattını güçlendiren Başakşehir, Mevlüt’ün ayrılığında zorluk çıkarmayacak.