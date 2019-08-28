Mican: Yasa dÄ±ÅŸÄ± bahisten devlet ve kulÃ¼pler zarar gÃ¶rÃ¼yor

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Kartal YuvalarÄ±'ndan Sorumlu YÃ¶netim Kurulu Ãœyesi HÃ¼seyin Mican, DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Yasa dÄ±ÅŸÄ± bahisin sakÄ±ncalarÄ±ndan bahseden HÃ¼seyin Mican "TÃ¼rkiye'de bu bahis olayÄ± sizin de bildiÄŸiniz gibi tek bir kuruluÅŸ olan Ä°ddaa'ya baÄŸlÄ±. O da firmalara, markalara lisans hakkÄ± veriyor. Ä°ddaa, buradan kazandÄ±ÄŸÄ± paradan hem devletimize vergi akÄ±ÅŸÄ± saÄŸlÄ±yor hem de kulÃ¼plere belli bir oranda pay geliyor. Ancak maalesef ÅŸu an TÃ¼rkiye'de gayri resmi oynanan bahisin 3-4 katÄ± olduÄŸu sÃ¶yleniyor. Bu ÅŸekilde oynandÄ±ÄŸÄ± zaman devlet vergisel anlamda ciddi anlamda zarar gÃ¶rÃ¼yor. Resmi nitelikteki Ä°ddaa'nÄ±n gelir kaybÄ± olduÄŸu iÃ§in kulÃ¼plerimiz de zarar gÃ¶rÃ¼yor. Bir de sponsorluk tarafÄ± var bunun. Ä°ddaa'nÄ±n lisans verdiÄŸi markalar bizlerle sponsorluk gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri yapÄ±yor. Tabii gelirleri Ã§ok fazla olduÄŸu zaman bize sponsorluk bedeli olarak daha fazla para aktarÄ±mÄ± olmasÄ± gerekirken bÃ¼tÃ§esinde daha az paralar Ã§Ä±kÄ±yor. Bizim de ÅŸu anda Ä°ddaa'nÄ±n lisans verdiÄŸi bir firmayla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz var. Bahisin tamamÄ± resmi yollardan oynansa bize 10 lira vereceÄŸine 30 lira teklif edecekler ancak bunu edemiyorlar. Bunun iÃ§in Ä°ddaa oynayan taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n resmi ÅŸekilde oynamasÄ±yla devletimize, lisanslÄ± firmalara ve kulÃ¼plere ciddi anlamda gelir artÄ±ÅŸÄ± saÄŸlanacaktÄ±r" ifadelerini kullandÄ±.

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