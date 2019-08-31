Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeMichael Frey ilk maçında asist yaptı!
31.08.2019 - 08:54

Michael Frey ilk maçında asist yaptı!

Fenerbahçe'nin Alman ekibi Nürnberg'e kiralık olarak verdiği Frey ilk maçında asist katkısı yaptı.

Michael Frey ilk maçında asist yaptı!

Skorer Dış Haberler

Almanya 2. Bundesliga'da Nürnberg evinde Heidenheim'ı konuk etti. Ev sahibi maçın 82. dakikasına kadar 2-0 olmasına rağmen bu üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kadroda düşünülmeyen isim Michael Frey'i Nürnberg'e kiralık olarak göndermişti. Dün akşam oynanan karşılaşmada ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki golcü ilk asistini yaptı. Frey 82. dakikada oyundan alındı.

 

Ergün Penbe: "Yasa dışı bahis hem devletimize hem de ailelere büyük zarar veriyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Falcao için kaldılar

Falcao için kaldılar

Kemer’de zorlu mücadele

Kemer’de zorlu mücadele

Dünyanın gözü Çin'de

Dünyanın gözü Çin'de

Bir ters iki düz!

Bir ters iki düz!

Sıradaki Haber