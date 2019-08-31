Michael Frey ilk maçında asist yaptı!

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Almanya 2. Bundesliga'da Nürnberg evinde Heidenheim'ı konuk etti. Ev sahibi maçın 82. dakikasına kadar 2-0 olmasına rağmen bu üstünlüğü koruyamadı ve sahadan 2-2 beraberlik ile ayrıldı.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe kadroda düşünülmeyen isim Michael Frey'i Nürnberg'e kiralık olarak göndermişti. Dün akşam oynanan karşılaşmada ilk 11'de başlayan 25 yaşındaki golcü ilk asistini yaptı. Frey 82. dakikada oyundan alındı.