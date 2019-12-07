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07.12.2019 - 08:51 |

Michael Frey: Kısa sürede ilerleme kaydettim

Michael FreyNurnberg’e geldiğim için pişman değilim. Burada kendimi geliştirebiliyorum, kısa sürede ilerleme kaydettim” dedi.

Michael Frey: Kısa sürede ilerleme kaydettim

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’den kiralık olarak Almanya’nın Nurnberg takımına giden Michael Frey, Alman basınına açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekipten ayrılarak Nurnberg’e gittiği için pişman olmadığını açıklayan 25 yaşındaki futbolcu, aradan geçen sürede yaşananlara yönelik değerlendirmede bulundu.
Michael Frey “Takım olarak şu anki durumumuz itibariyle elbette her şey mükemmel değil. Bu açıkça görülüyor. Ancak bireysel olarak burada her geçen gün ilerleme kaydedebiliyorum. Kısa süre içerisinde ilerleme kaydettim” dedi.

Almanya ikinci liginde 16. sırada bulunan ve küme düşmeme mücadelesi veren takımının durumunu da masaya yatıran İsviçreli futbolcu şöyle devam etti: “İçinde bulunduğumuz durumdan hiç birimiz memnun değiliz. Herkes bunu değiştirmek adına mücadele ediyor”.

Nurnberg’de şu ana kadar 12 maçta forma giyen Frey, bu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 3 asist yaptı. Almanya Kupası’nda da 1 kez sahne alırken, 1 gol de burada kaydetti.

Michael Frey: Kısa sürede ilerleme kaydettim

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