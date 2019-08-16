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16.08.2019 - 15:28| Haber Global

Michael Frey, Nürnberg yolcusu

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Frey, Bundesliga'nın yolunu tutuyor. Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, "Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşüyoruz" açıklamasını yaptı.

Michael Frey, Nürnberg yolcusu

Fenerbahçe'de uzun süredir kendisine kulüp arayan Michael Frey'in yeni adresi Almanya Bundesliga oluyor.

Nürnberg Sportif Direktörü Robert Palikuca, "Frey'i transfer etmek için Fenerbahçe ile görüşüyoruz" açıklamasını yaparken, transferin kısa süre içinde resmen açıklanmasının beklendiği kaydedildi.

Fenerbahçe'ye kiralama teklifi sunan Nürnberg'in, satın alma opsiyonu için ise görüşmeleri sürdürdüğü belirtildi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon 2,64 milyon euro bonservis bedeliyle Zürich'ten kadrosuna kattığı İsviçreli golcü, 25 maçta 1319 dakika süre alırken, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

 

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