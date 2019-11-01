Michael Seri: "Nzonzi'nin yokluğunda hoca bana..."

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u evinde 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Michael Seri açıklamalarda bulundu.

"Nzonzi'nin yokluğunda hoca bana farklı görev verd

"Kazanma isteğimizi taraftarımıza gösterdik. Hep beraber koştuk ve hep beraber mücadele ettik. Bu çok önemliydi. Defansın önünde oynadım. Genellikle 8 numara oynuyorum, Nzonzi'nin yokluğunda hoca bana farklı görev verdi. Elimden geleni her zaman yapmaya çalışacağım"