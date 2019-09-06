Mikail Okyar, Galatasaray'dan Eyüpspor'a gitti!

Mikail Okyar, Eyüpspor'a transfer oldu. Geçen sezon Galatasaray U21 takımında forma giyen Mikail Okyar 2. Lig ekibi Eyüpspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Mikail Okyar geçen sezon Galatasaray U21 Takımı ile 32 maçta forma giymişti. 20 yaşındaki orta saha zaman zaman Galatasaray A Takımı ile idmanlara da çıkıyordu.

Eyüpspor Mikail dışında Galatasaray'dan 20 yaşındaki forvet Metehan Mertöz'ü de kiralamıştı.