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Haberlerİtalya Serie AMilan-Benfica: 0-1
29.07.2019 - 10:09| ANKARA (AA)

Milan-Benfica: 0-1

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Benfica, Milan'ı Taarabt'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Milan-Benfica: 0-1

Dünyanın önde gelen futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2019 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Benfica, Milan'ı 1-0 yendi.

Bu yıl 7. kez düzenlenen turnuvada, İtalyan ekibi Milan ile Portekiz'in Benfica takımı, ABD'nin Foxborough kentindeki Gillette Stadı'nda karşılaştı.

Benfica, Taarabt'ın 70. dakikadaki golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

 

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