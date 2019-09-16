Milan deplasmanda 3 puanı kaptı!

Bu sezon İtalya Serie A'nın ilk 2 haftasında 1 galibiyet bir mağlubiyet alan Milan dün gece Hellas Verona'ya konuk oldu.

İtalyan devi Polonyalı golcüsü Piatek'in attığı gol ile 3 puanı alan takım oldu.

Verona'da Mariusz Stepinski gördüğü 21. dakikada 2. sarı karttan oyun dışında kalırken Milan da ise Davide Calabria 90. dakika direk kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.