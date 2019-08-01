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01.08.2019 - 18:40| AA

Milan, Rafael Leaoâ€™yu kadrosuna kattÄ±

Milan, Portekizli forvet oyuncusu Rafael Leaoâ€™yu transfer etti.Â

Milan, Rafael Leaoâ€™yu kadrosuna kattÄ±

Ä°talya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takÄ±mlarÄ±ndan Milan, Portekizli forvet oyuncusu Rafael Leaoâ€™yu transfer etti.Â 

Milan KulÃ¼bÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Fransaâ€™nÄ±n Lille takÄ±mÄ±nda forma giyen 20 yaÅŸÄ±ndaki Portekizli oyuncu Rafael Alexandre da ConceiÃ£o Leaoâ€™nun transfer edildiÄŸi bildirildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, Leaoâ€™nun Milan ile 5 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± belirtilirken, genÃ§ oyuncunun geÃ§en sezon transfer olduÄŸu Lilleâ€™de 26 maÃ§ta 8 gol attÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Ä°talyan basÄ±nÄ±nda Ã§Ä±kan haberlere gÃ¶re Milan, bu transferi 35 milyon avro ve 19 yaÅŸÄ±ndaki Portekizli defans oyuncusu Tiago Djalo karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda bitirdi. Leaoâ€™nun yÄ±llÄ±k yaklaÅŸÄ±k 2 milyon avro alacaÄŸÄ± ifade edildi.


Milan, Rafael Leaoâ€™yu kadrosuna kattÄ±



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