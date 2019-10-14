Milan'dan Hakan Çalhanoğlu için şok eden karar

İtalyan basını, Serie A devi Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu hakkında gündem yaratan bir iddiaya yer verdi. Ülkede yayım yapan Calcio Mercato adlı internet sitesi, 25 yaşındaki yıldız ismin biletinin kesildiğini yazarken söz konusu kararın sportif nedenlerinin yanı sıra skandal bir gerekçesinin daha olduğunu yazdı.

Haberde geldiği günden bu yana bir türlü beklentileri karşılayamayan sol kanat oyuncusunun Türkiye-Arnavutluk maçında Barış Pınarı Harekatı'na destek için asker selamı vermesinin ardından Milan yönetiminin gözünden düştüğü ifade edildi. Hakan'ın hareketinden rahatsız olan İtalyan ekibinin Ocak ayında milli futbolcu için gelecek tüm teklifleri değerlendirmeye alacağı kaydedildi. (FANATİK)