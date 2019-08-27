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Haberlerİtalya Serie AMilan'dan Merih Demiral'a 35 milyon euro
27.08.2019 - 10:03

Milan'dan Merih Demiral'a 35 milyon euro

İtalya Serie A'da Milan, Juventus'tan Merih Demiraltransfer etme konusunda ısrarını sürdürüyor.

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Geçtiğimiz aylarda Juventus'a transfer olan milli yıldız Merih Demiral devlerin radarında. İtalyan ekibi Milan'ın yıldız oyuncu için 35 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

Juventus yönetimi Merih Demiral'ı transfer ettikten sonra De Ligt'in gelmesiyle birlikte genç futbolcunun daha fazla forma şansı bulması adına, Merih'i Milan'a kiralamayı planlarken menajeri ise Merih Demiral'ın kesinlikle Juventus'ta kalacağını söylemişti.


Sky Italia'dan Di Marzio'nun haberine göre ise, Milan yönetimi Merih Demiral transferinde ısrarcı ve milli futbolcumuz için 35 milyon euro ödemeye hazır durumda.

Milandan Merih Demirala 35 milyon euro

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