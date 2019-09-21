Milano Derbisi’de Milan'ın konuğu Inter! Canlı bahisle Misli.com'da...

Sezona Udinese deplasmanında aldığı yenilgiyle başlayan Milan, sonrasında oynadığı Brescia ve Hellas Verona maçlarına 1-0’lık skorlarla kazanmasını bildi. Gol sıkıntısının yanı sıra kaleyi bulan şut üretmekte de zorlanan Milan’da bu maça kadar atılan 2 golde Hakan Çalhanoğlu ve Piatek’in imzaları var. Ligde rakibini son olarak 31 Ocak 2016’de yenebilen Milan cephesinde savunmacı Calabria cezalı.Ligde sezona müthiş bir başlangıç yapan Inter 3’te 3 yapan tek takım olarak bu haftaya lider giriyor; ancak Şampiyonlar Ligi’nde grup maçlarına istedikleri başlangıcı yapamadılar. Öyle ki Slavia Prag’ı konuk ettikleri maçta son anlarda Barella’nın golüyle bir puanı kurtardılar. Geçen sezon rakibini ligde iki maçta da deviren Inter’de Romelu Lukaku ve Stefano Sensi, hücuma en çok katkı veren isimler. Inter’de hafta içindeki maçta sakatlanarak oyundan çıkan orta sahadan Candreva’nın durumu şüpheli.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

• Inter 6 maçtır Milan’a kaybetmiyor.

• İki ekibin bu sezon ligde oynadığı 6 maçın 5’i karşılıklı gol yok bitti.

• Milan’ın son 8 maçının 7’si 2,5 gol altı skorla bitti.

• Inter’in son 8 maçının 6’sı 2-3 gol arasında skorla bitti.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

• Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih Toplam gol 2-3 aralığı yönünde.

• Karşılaşmanın başlama düdüğü ile birlikte Canlı İddaa oynayabileceğiniz bu karşılaşmada öne çıkan bahisler “Sıradaki gol” ve “Ev Sahibi / Deplasman Gol ALT/ÜST bahisleri.

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

İtalya’nın en büyük derbisinde son iki maçı kazanan Inter, devler liginde rakibini küçümsemenin cezasını sahadan bir puanla ayrılacak çekti. Maç sonrası Lukaku ve Brozovic’in kavgası gündeme gelirken, Conte, bu tür sorunların üstesinden gelecek nadir hocalardan biri. Milan, Verona galibiyetiyle öz güven bulmaya devam etti. Henüz takım olabilme adına eksikleri var. Inter kadar daha güvenli bir takım olmadıklarını görebiliyoruz. Inter’de önemli bir eksik yok. Milan’da Calabria, cezalı, Caldara, sakat. Milano derbisinde Inter’in kalite anlamında bir seviye daha üstte olduğunu düşünüyorum. Bu durumun maç sonucuna etki etme olasılığı yüksek. Fakat Milan, oyunu dengede tutmak isteyecek. Orta skor bahsini, daha değerli bir seçim olarak görüyorum. Öncelikli tercihim TGS 2,3 olacak. Taraf bahsinde tercihim Inter, olur.