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HaberlerDiğer Haberleri Milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metre salon Türkiye rekorunu kırdı
29.12.2019 - 23:42 | | AA

Milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metre salon Türkiye rekorunu kırdı

Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nın son gününde milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metrede 20 yaş altı salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metre salon Türkiye rekorunu kırdı

Atletizmde Salon Rekor Deneme Yarışmaları'nın son gününde milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metrede 20 yaş altı salon Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen yarışların son gününde Konyalı atlet İlyas Çanakçı 300 metreyi 33.95'lik dercesiyle tamamladı ve Türkiye rekoru kırdı. Önceki rekor 34.08'le Ahmet Kasap'a aitti. 

18 yaşındaki atlet, Ramil Guliyev'e ait büyükler Türkiye rekorunu ise 1 saliseyle kaçırdı. Büyükler salon Türkiye rekoru 33.94'le Ramil Guliyev'in elinde bulunuyor. 

Ataköy Atletizm Salonu'nda ilk gün süren yarışlarda toplam 4 Türkiye rekoru kırılmış oldu.

Milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metre salon Türkiye rekorunu kırdı

Milli atlet İlyas Çanakçı, 300 metre salon Türkiye rekorunu kırdı
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