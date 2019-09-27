Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerDiğerMilli atlet Yasmani Copello yarı finalde
27.09.2019 - 23:00 | | AA

Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde

400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı finale adını yazdırdı.

Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engelli elemelerinde mücadele eden milli sporcu Yasmani Copello Escobar, yarı finale adını yazdırdı.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın ilk gününde erkekler 400 metre engelli elemelerinde piste çıkan milli sporcu Yasmani Copello Escobar, 49.75'lik derecesiyle serisini 5. sırada bitirerek yarı finale kaldı.

Yasmani Copello, yarın TSİ 18.05'te yarı finalde koşacak. 

Üç seri halinde 24 atlet tarafından koşulacak yarı final sonucunda 8 sporcu, 30 Eylül Pazartesi günü yapılacak finale adını yazdıracak.

    Nevzat Dindar: "Belhanda yerinde başka oyuncu olsa maskeyle oynamak istemezdi"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde

    Milli atlet Yasmani Copello yarı finalde

    Artık saatler kaldı! Galatasaray (GS) Fenerbahçe (FB) maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

    Artık saatler kaldı! Galatasaray (GS) Fenerbahçe (FB) maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

    Aleksic maç damga vurdu!

    Aleksic maç damga vurdu!

    Necati Er'den üç adım atlamada tarihi başarı

    Necati Er'den üç adım atlamada tarihi başarı

    Sıradaki Haber