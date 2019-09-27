27.09.2019 - 21:53 | | AA
Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Özer'den TFF'ye ziyaret
Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zer, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti.Â
Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zer, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret etti.Â
TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zer'in federasyona nezaket ziyaretinde bulunduÄŸu belirtildi.Â
TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸen ziyarete TFF BaÅŸkan Vekili Erdal BahÃ§Ä±van, Genel Sekreter Kadir KardaÅŸ, Mesleki Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Kemal VarÄ±n NumanoÄŸlu ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â
Ziyarette TFF BaÅŸkan Vekili BahÃ§Ä±van'Ä±n, Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zer'e A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± hediye ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.