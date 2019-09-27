Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerSüper LigMilli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Özer'den TFF'ye ziyaret
27.09.2019 - 21:53 | | AA

Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Özer'den TFF'ye ziyaret

Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zer, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nu ziyaret etti.Â

Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahmut Özer'den TFF'ye ziyaret

Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zer, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret etti.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zer'in federasyona nezaket ziyaretinde bulunduÄŸu belirtildi.Â 

TFF Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Merkezi'nde gerÃ§ekleÅŸen ziyarete TFF BaÅŸkan Vekili Erdal BahÃ§Ä±van, Genel Sekreter Kadir KardaÅŸ, Mesleki Teknik EÄŸitim Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Prof. Dr. Kemal VarÄ±n NumanoÄŸlu ile Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.Â 

Ziyarette TFF BaÅŸkan Vekili BahÃ§Ä±van'Ä±n, Milli EÄŸitim Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ã–zer'e A Milli Futbol TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± hediye ettiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

    Nevzat Dindar: "Belhanda yerinde baÅŸka oyuncu olsa maskeyle oynamak istemezdi"
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    BaÅŸakÅŸehir - Çaykur Rizespor: 5-0

    BaÅŸakÅŸehir - Ã‡aykur Rizespor: 5-0

    Trabzonspor'dan KAP bildirimi! 3 futbolcu...

    Trabzonspor'dan KAP bildirimi! 3 futbolcu...

    Lenovo Türkiye, EuroLeague resmi sponsoru oldu

    Lenovo TÃ¼rkiye, EuroLeague resmi sponsoru oldu

    Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 eksik!

    FenerbahÃ§e'de derbi Ã¶ncesi 2 eksik!

    SÄ±radaki Haber