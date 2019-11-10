Milli fırsat!

CELAL UMUT EREN

Bordo-mavililer, geçen haftadaki Göztepe yenilgisini unutturmak, liderlik yolunda yarışa katılmak ve milli takım arasına kazasız girebilmek için önünde duran şansı tepmek istemiyor. 11. haftaya lider giren rakibine karşı kesinlikle 3 puan düşünen Karadeniz ekibi, ilk 2 sırayı hedefliyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de 11. haftada evinde ağırlayacağı Alanyaspor karşısında mutlaka 3 puan istiyor. Geçen hafta yine sahasında Göztepe ile oynayıp, 1-0 kaybeden bordo-mavililer, bu mağlubiyetin sıkıntısını çekiyor.



O nedenle teknik direktör Ünal Karaman hata istemiyor. Hatta bordo-mavililer, haftaya lider giren Alanyaspor’la iç sahada oynanacak olmanın avantaj olduğu kaydediliyor. Karadeniz ekibi, milli araya girilirken, önemli bir 3 puanın zirve yarışında kritik olacağını dile getiriyor.

Hem Alanyaspor’u puan olarak yakalamak hem de ilk 2 sıra iddiasını pekiştirmek adına bu maçın önemi vurgulanıyor. Öte yandan, milli takım arası sonrasın bordo-mavili takımda çoğu eksik oyuncu geri dönecek.



Şu anda rotasyon sıkıntısı çeken Ünal Karaman, Alanyaspor maçını kazanıp, milli aradan sonra da eksik oyuncularına kavuşunca ciddi bir yol kat edeceklerini ifade ediyor. Ekuban, Onazi, Abdülkadir Parmak ve Sturridge’in 12. haftadaki Ankaragücü deplasmanında takımda olması bekleniyor.



‘Son çıkış’

Böylece puan durumunda güçlü kalıp, eksiklerin de dönmesiyle tam kadro olmanın değerli olacağı belirtiliyor.

Adeta ‘köprüden önce son çıkış’ havası taşıyan Alanyaspor karşılaşması Trabzonspor’da heyecanla bekleniyor ve sezonun kırılma maçlarından biri olarak görülüyor.

61. maç heyecanı

Bordo-mavili takımın hocası Ünal Karaman, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla birlikte Trabzonun plaka kodu olan 61. maçına çıkacak. Karaman, Trabzonspor ile geride kalan 60 maçta 29 galibiyet, 17 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti. Karaman bugün takımın başında Trabzon’un da plaka kodu olan ve bordo-mavililer için özel anlam ifade eden 61. maçına çıkmış olacak.