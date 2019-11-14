Milli maç hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek? Türkiye İzlanda maçı saat kaçta ne zaman?

Türkiye İzlanda maçı için nefesler tutuldu. Son olarak Fransa'yla deplasmanda 1-1 berabere kalarak gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj elde A Milli Futbol Takımımız, İzlanda önünde Euro 2020 biletini kapmak için hesap yapıyor. İşte milyonlarca vatandaşımızın merakla beklediği zorlu mücadele ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...



TÜRKİYE İZLANDA MAÇI NE ZAMAN?



Türkiye İzlanda maçI 14 Kasım Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve zorlu mücadele TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Türkiye: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Kaan Ayhan, Emre, Cengiz Ünder, Cenk, Burak.



İzlanda: Halldorsson, Palsson, Fjoluson, Sigurdsson, Skulason, Bjarnason, Sigurdsson, Traustason, Sigurdsson, Finnbogason, Sigthorsson



BİLETLER TÜKENDİ!



A Milli Takımımızın İzlanda ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının bilet satışı tamamlandı. Açıklamada ayrıca, “Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza destek veren bütün Ay-Yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz.” denildi.