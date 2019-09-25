Milli motosikletçiler hafta sonu Fransa'da yarışacak

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Dünya Superbike Şampiyonası’nda Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda da Bahattin Sofuoğlu, 27-29 Eylül tarihlerinde 4 bin 411 metrelik Magny-Cours Pisti'ne çıkacak.

Turkish Puccetti sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, 27 Eylül Cuma günü serbest antrenmanlara katıldıktan bir gün sonra da Superpole mücadelesinde yer alacak.

Toprak, Fransa'daki ilk yarışında 29 Eylül Pazar günü TSİ 15.00’de piste çıkacak. Milli sporcunun aynı gün ikinci yarışı ise TSİ 12.00’da başlayacak.

Toprak Razgatlıoğlu dünya şampiyonası genel klasmanında 223 puanla altıncı sırada yer alırken, bağımsız pilotlar sıralamasında ise aynı puanla zirvede bulunuyor.

Bahattin Sofuoğlu da Fransa'da

Türkiye'nin genç yeteneklerinden Bahattin Sofuoğlu da Dünya Supersport 300 Şampiyonası için Fransa'da piste çıkacak.

Magny-Cours Pisti'ndeki şampiyonada Turkish Puccetti Takımı'nda yarışan Bahattin, 27 Eylül'de serbest antrenmanlara katılacak.

Şampiyonanın Superpole yarışı 28 Eylül'de, sezonun 8. ayak yarışı ise 29 Eylül Pazar günü yapılacak.