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18.11.2019 - 11:00 | | İSTANBUL (AA)

Milli takım döndü, Şenol Güneş kaldı!

2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki son maçında deplasmanda Andorra'yı 2-0 yenen A Milli Futbol Takımı, yurda döndü.

Milli takım döndü, Şenol Güneş kaldı!

Ay-yıldızlılar, sabah saatlerinde özel uçakla İstanbul Havalimanı'na geldi.

Milli kafilede, teknik direktör Şenol Güneş'in yanı sıra Avrupa'da forma giyen isimler yer almadı.

Güneş kaldı

Şenol Güneş'in, Ümit Milli Takım'ın 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Andorra ile oynayacağı maçı izlemek için bu ülkede kaldığı, futbolcuların ise kulüp takımlarının olduğu şehirlere gittiği öğrenildi.

Milli takım döndü, Şenol Güneş kaldı

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