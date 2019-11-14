Milliler kritik müsabakada! Türkiye İzlanda maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Türkiye İzlanda maçı için geri sayım sürüyor. EURO 2020 elemeleri H grubunda yer alan A Milli takım İzlanda karşısında kritik bir müsabakaya çıkıyor. Grupta 19 puan ile lider durumda bulunan Türkiye, Fransa'dan dört puan almış tek yenilgisini ise İzlanda deplasmanında almıştı. Maçın başlamasına kısa bir süre kala maçın yayınlanacağı kanal ve yayın bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Türkiye-İzlanda maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

TÜRKİYE-İZLANDA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye İzlanda maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak. Mücadele TRT 1 ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TEK MAĞLUBİYET İZLANDA DEPLASMANINDA

Türkiye A Milli takımı H grubunda Şenol Güneş önderliğinde ilk maçına Arnavutluk deplasmanında çıktı. Arnavutluk karşısında 2-0 galip gelen A Milliler ikinci maçında Moldova karşısında 4-0'lık net bir skorla sahadan galip ayrıldı.

Tarihler 8 Haziran'ı gösterdiğinde ise Türkiye'de grubun favorisi gösterilen Fransa'yı konuk eden A Milli takım oynadığı muhteşem futbolla Fransa milli takımına sahayı adeta dar etti ve 2-0 gibi net bir skorla 3 puanı hanesine yazdırdı. Fransa maçının ardından İzlanda'ya konuk olan A Milli takımın maçı öncesinde havalimanında Milli takıma yapılan muamele damga vurdu. Milliler maçtan 2-1'lik skorla mağlup olarak ayrıldı ve grupraki tek yenilgisini aldı.

7 Eylül tarihinde Vodafone Park'ta Andorra karşısında birçok pozisyona giren ama gol yollarında sıkıntı yaşayan Türk milli takımı son dakikalarda bulduğu golle 1-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı ve kritik bir eşiği daha aşmayı başardı. Bu maçın oynandığı tarihten 4 gün sonra Arnavutluk karşısında bir krtik müsabakaya daha çıkan A Milliler Arnavutluk için tamam ya da devam maçı olan müsabakayı yine 1-0'lık skorla kazanmasını bildi.

14 Ekim tarihinde bu kez rakip Türkiye'de güzel futbolla yendiğimiz Fransa'ydı. Fransa maçında ortaya koyduğumuz güzel oyun Kaan Ayhan'ın attığı kafa golü ile taçlandı ve 1-1'lik skorla Türkiye sahadan beraberlikle ayrıldı ve grubun favorisi olan takımdan 4 puan almayı başardı. Geride sadece 2 maçı kalan Türkiye bu akşam İzlanda ile 17 Kasım Pazar akşamı ise Andorra ile karşı karşıya gelecek. İzlanda karşısında bu akşam 3 puanı hanemize yazdırmamız halinde Türkiye gruptan çıkmayı garantileyecek. İki maçı kazanmamız halinde gruptan 1. sırada çıkacak olan Milliler bir sonraki tur için büyük avantaj elde edecek.