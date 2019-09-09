Milliler kritik virajda

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası’ndaki son maçında bugün kritik bir mücadele verecek.

Milliler, olimpiyat elemeleri hakkı elde etmek için O Grubu klasman maçında Yeni Zelanda’nın karşısına çıkacak. Müsabaka, Dongguan Spor Salonu’nda TSİ 14.30’da başlayacak ve NTV’den naklen yayınlanacak. Türkiye salondan galibiyetle ayrılması durumunda sıralamada 17-20 arasında yer alma şansını yakalayarak olimpiyat elemelerine katılma hakkı yakalayacak.



Ay-yıldızlı ekip, mağlup olduğu takdirde, elemeler için Dünya Kupası’ndaki sıralamanın netleşmesini bekleyecek. Milli takımın organizasyonu 21. bitirmesi halinde elemelere katılma ihtimali bulunuyor. Dünya Kupası’nda 17-21 sırası arasında birer Asya ve Afrika ekibi olduğu takdirde, bu takımlar kıtalarının en iyisi olarak doğrudan olimpiyatlara gidecek. Bu durumda milli takımın 24’üncülüğü de elemeler için yeterli olabilecek.



Zorlu mücadele öncesi sakat oyuncuların çokluğu endişe yaratıyor. Ersan İlyasova, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Karadağ maçında oynamazken, Furkan Korkmaz ve Sertaç Şanlı ise söz konusu karşılaşmada sakatlandı. Oyuncuların durumu, yapılacak son kontrollerin ardından belli olacak.