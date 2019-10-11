Milliler kritik virajda! Rakip Arnavutluk...

A Milli Takımımız, Arnavutluk maçının son hazırlığını dün akşam yaptı. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde kampta bulunan ay-yıldızlı futbolcular, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketleri ve pas programının ardından taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Güneş’in çift kalede ilk 11’de sahaya süreceği kadroyu denediği ifade edildi.



Ay-yıldızlılarda kaptan Emre Belözoğlu bugün takımdaki yerini alabilecek. Teknik patron Güneş, sakatlığı düzelen tecrübeli futbolcuya ilk 11’de forma verecek. Emre’nin maça yetişememesi ihtimaline karşılık hafta boyu İrfan Can’ı ilk 11 için hazırlayan Güneş’in, tercihini ağrıları geçen kaptandan yana kullanacağı aktarıldı. Emre bugün 101. kez milli formayı taşıyacak.

2019’da tek yenilgi

Türkiye, Arnavutluk karşılaşması ile 2019 yılındaki 9. maçına çıkacak. Milliler bu yıl oynadığı 8 maçta 7 galibiyet alırken, tek yenilgisini İzlanda deplasmanında yaşadı. Rakip filelere 18 gol gönderen ay-yıldızlılar kalesinde sadece 3 gole izin verdi.

575. maç

A Milli Takımımız 96 yıllık tarihinde 575. maçını Arnavutluk ile oynayacak. Ay-yıldızlılar 303’ü resmi, 271’i özel toplam 574 maçta, 219 galibiyet, 133 beraberlik, 222 yenilgi alırken, rakip fileleri 759 kez havalandırdı, kalesinde 822 gol gördü.

12. randevu

Ay-yıldızlı ekibimiz, Arnavutluk ile 12. kez karşılaşacak. Milliler geride kalan 11 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 4 müsabakadan yenilgiyle ayrıldı. Rakip ağlara 12 gol gönderen Türkiye kalesindeki 14 gole engel olamadı. A Milli Takımımız, 22 Mart 2019’da Arnavutluk’ta oynanan grubun ilk maçını 2-0 kazanmıştı.