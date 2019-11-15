Milliler'e 9.2 milyon euro ayakbastı parası

Milliler'de EURO 2020 coşkusu yaşanıyor... İzlanda ile 0-0 berabere kalarak son maçlar öncesi EURO 2020'yi garantileyen A Milli Takım'da ayrıca bir de gelir mutluluğu söz konusu.

Turnuvaya ayakbastı parası olarak 9.2 milyon euroyu kasasına koyan kırmızı beyazlı ekibimiz 58.4 milyon TL'nin sahibi oldu.

Fransa'nın Moldova'yı mağlup etmesiyle ikinci sırada yer alan Türkiye, son haftada Andorra'yı yenip Fransa da kaybederse grubu lider olarak tamamlayacak.

İşte EURO 2020'nin gelir dağılımı

Ayakbastı 9.2 M€

Galibiyet 1.5 M€

Beraberlik 750 bin €

Bir üst tur 2 M€

Çeyrek final 4 M€

Yarı final 5.5 M€

2’ncilik 10 M€

Şampiyonluk 34 M€

Ay-yıldızlı ekibimizin mutluluğu görülmeye değerdi...