Millilere burs müjdesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı engelli milli sporculara burs imkanı tanıyor. Ankara’da geçen hafta 28 vakıf üniversitesinin temsilcileriyle birlikte “Vakıf üniversitelerinden Türk sporuna yükseköğretimde yüzde yüz destek” temalı çalışmanın mutabakat metnine imza attıklarını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, buna göne engelli milli sporcuların vakıf üniversitelerinde hangi bölümü seçerlerse seçsinler tam burslu okuyacaklarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile 28 vakıf üniversitesi arasında imzalanan mutabakat metnine imza koyan vakıf üniversiteleri, bakanlık tarafından son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen sporculara, üniversitelerine yerleşmeleri halinde eğitim öğretim süresiyle sınırlı olmak kaydıyla yüzde 100 oranında eğitim bursu verilmesini, 2020-2021 burs yönetmeliklerinde değişiklik yapmayı, bu durumun Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda da ilanını taahhüt ediyor.

Kısa kulvar heyecanı

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Turkcell ve Türkiye Yüzme Federasyonu iş birliğinde önemli sonuçlar elde etmeye başlayan Türk yüzmesinin önemli yıldızları bu Kısa Kulvar Avrupa Yüzme Şampiyonası’nda madalya kovalayacak. İskoçya’nın Glasgow kentinde gerçekleştirilecek organizasyonda, Türkiye’yi 11 erkek, 12 de kadın olmak üzere 23 sporcu temsil edecek.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş, “Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle yüzmede başlattığımız uzun süreli işbirliği, güzel sonuçları da beraberinde getiriyor. Glasgow’da düzenlenecek Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası’nda tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz” dedi.