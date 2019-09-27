Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGalatasarayMilyarlık maç
27.09.2019 - 08:00 |

Milyarlık maç

Ligin en değerli takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek.

Milyarlık maç

Süper Lig’in 6. haftası 1 milyar 385 milyon lira değerindeki derbi maçına sahne olacak. Ligin en değerli takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Cim-Bom, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon euro) piyasa değerine sahip. Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon euro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Son 9 maçta sadece 6 puan!
Sarı-kırmızılılar, son yıllarda ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı istediği sonuçları alamadı.

Galatasaray, Süper Lig’de rakibini son kez 2014-15 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbiyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.
Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Aslan, son 9 derbiden 6 puan çıkarabildi.

Zeljko Obradovic: "Bu maç sezonun ne kadar zor geçeceğini gösteriyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Her şey başka

Her şey başka

Volkan Demirel’in teknesiyle

Volkan Demirel’in teknesiyle

‘Ortak amaç F.Bahçe’

‘Ortak amaç F.Bahçe’

Doha’da pist ısınıyor!

Doha’da pist ısınıyor!

Sıradaki Haber