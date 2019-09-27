Milyarlık maç

Süper Lig’in 6. haftası 1 milyar 385 milyon lira değerindeki derbi maçına sahne olacak. Ligin en değerli takımlarından Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Cim-Bom, ligin en değerli takımı durumunda bulunuyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre sarı-kırmızılı takım, 858 milyon 690 lira (136,3 milyon euro) piyasa değerine sahip. Fenerbahçe ise 526 milyon 743 bin (83,6 milyon euro) lira ile ligin en değerli takım sıralamasında 3. sırada yer aldı.

Son 9 maçta sadece 6 puan!

Sarı-kırmızılılar, son yıllarda ezeli rakibi Fenerbahçe’ye karşı istediği sonuçları alamadı.



Galatasaray, Süper Lig’de rakibini son kez 2014-15 sezonunun ilk yarısında yenme başarısı gösterdi. 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda oynanan derbiyi 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, sonraki 9 karşılaşmada rakibine üstünlük kurmayı başaramadı.

Galatasaray, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı son 9 maçı 3 yenilgiyle tamamladı. Rakibiyle 6 kez berabere kalan Aslan, son 9 derbiden 6 puan çıkarabildi.