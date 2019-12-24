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24.12.2019 - 21:54 | | MALATYA (AA)

Mina'nÄ±n oÄŸlundan iyi haber! Malatyaspor açÄ±kladÄ±...

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nÄ±n yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸme sonrasÄ± komaya giren oÄŸlu Darius'tan iyi haber geldi.Â

Mina'nÄ±n oÄŸlundan iyi haber! Malatyaspor açÄ±kladÄ±...

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina'nÄ±n yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸme sonrasÄ± komaya giren oÄŸlu Darius'tan iyi haber geldi.

SarÄ±-siyahlÄ± kulÃ¼bÃ¼n sosyal medya hesabÄ±ndan, 9 AralÄ±k'ta Ekvador'da bulunan evlerinin ikinci katÄ±ndan dÃ¼ÅŸen ve bilinci kapalÄ± olarak hastaneye kaldÄ±rÄ±lan Darius Mina ile ilgili aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±.

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Arturo Mina'nÄ±n oÄŸlu komadan çÄ±ktÄ±

"Darius Mina'dan gÃ¼zel haber" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan paylaÅŸÄ±mda, "Futbolcumuz Arturo Mina'nÄ±n yÃ¼ksekten dÃ¼ÅŸme sonucu ÅŸuuru kapalÄ± halde hastaneye kaldÄ±rÄ±lan oÄŸlu Darius, komadan Ã§Ä±ktÄ±. Baba Mina, oÄŸlu minik Darius'un yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde gÃ¶zÃ¼nÃ¼ aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve durumunun hÄ±zla iyiye gittiÄŸini paylaÅŸtÄ±." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

MinanÄ±n oÄŸlundan iyi haber Malatyaspor aÃ§Ä±kladÄ±...

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