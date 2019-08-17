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Haberler BeşiktaşMirin, Göztepe'ye önerildi
17.08.2019 - 11:24| Fanatik

Mirin, Göztepe'ye önerildi

Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı'nın Sivas'a götürmediği ve kadroda düşünmediği Mirin, menajerler tarafından Göztepe'ye önerildi.

Mirin, Göztepe'ye önerildi

Transfer çalışmalarını büyük ölçüde bitiren Göztepe, şartların oluşması halinde bir stoper daha alacak. Sarı-kırmızılı menajerler tarafından önerilen son isim Isimat Mirin...

Transfer çalışmalarını büyük ölçüde bitiren Göztepe, şartların oluşması halinde bir stoper daha alacak. Sarı-kırmızılılar’a menajerler tarafından önerilen son isim Isimat Mirin... Beşiktaş’ta gözden çıkartılan tecrübeli savunmacı ile Fransız ekiplerinden Amiens de yakından ilgileniyor.

Kartal’ın kiralamaya sıcak baktığı Mirin’le ilgili tek sorun, oyuncunun maaşı. Fransız futbolcu Beşiktaş’ta senelik 1.2 milyon euro kazanıyor.

 

 

 

 

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