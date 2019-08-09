Mirin’in bileti Victor Ruiz’den

SERDAR SARIDAĞ

Savunma hattını Victor Ruiz’le güçlendiren Beşiktaş, Nicolas Isimat Mirin’le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim geçen sezon ara transfer döneminde PSV Eindhoven’den 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan 27 yaşındaki Fransız stoperi gözden çıkardı.

Avusturya kampında ve hazırlık maçlarında sergilediği performans eleştiri toplayan Mirin’le yolların ayrılmasına karar verildiği aktarıldı. Teknik heyetin ısrarı üzerine Villarreal’den İspanyol stoper Victor Ruiz’i üç yıllığına kadroya katan yönetimin, Isimat Mirin’den kendisine kulüp bulmasını istediği vurgulandı.

Beşiktaş’la 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan Fransız stoperin yaşanan gelişmeler nedeniyle evini boşaltmaya başladığı öğrenildi. Fransız ekibi Amiens’le görüşen Mirin’in maddi konularda anlaşma sağlanması halinde takımdan ayrılmaya ve kariyerini farklı bir kulüpte sürdürmeye sıcak baktığı kaydedildi. Kartal’da daha önce sözleşmeleri biten Adriano, Mustafa Pektemek, Gökhan Töre ve Tolga Zengin ile de yollar ayrılmıştı.