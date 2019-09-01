Mısırlı Medel!

ONUR DİNÇER

Beşiktaş’ın yeni transferi Mohamed Elneny, futbola tutkuyla bağlı bir isim. Babası futbol antrenörü olan Mısırlı oyuncu orta sahada mücadeleci yapısıyla tanınıyor.



Elneny, Basel forması giydiği dönemde birçok maçı, takımının en koşan ismi olarak tamamladı. Orta alanda oyunun her iki yönünü bitmeyen enerjisiyle bir dinamo gibi işleyen, fizik olarak mevkisinin hakkını veren güçlü bir oyuncu. Oyunu geriden iyi yönlendiren, takım ataklarını başlatan ve dikine oynayan Elneny yüksek yüzdeli paslarıyla da öne çıkıyor.



Topla birlikte süratli. Savunma arasına attığı paslarla arkadaşlarını topla buluşturuyor. Uzaktan sert ve isabetli şutlarla gol buluyor. Oyunu iyi okumasının yanında iyi bir takım oyuncusu olarak gösteriliyor. Takım arkadaşlarıyla iyi geçinen, sıcakkanlı ve şakalaşmayı seven bir oyuncu olması karakterine dair ipuçları veriyor.



Ahmed Hassan etkisi

Beşiktaş’ın transfer teklifi geldiğinde, vatandaşı ve siyah-beyazlıların eski oyuncusu Ahmed Hassan’ın kulüpte geçirdiği dönemi göz önünde bulundurduğu öğrenilen 27 yaşındaki futbolcunun bundan cesaret aldığı ifade edildi. Düzenli forma giyebileceği bir kulüp aradığı için Beşiktaş’ın teklifini kabul eden Elneny’nin hem mücadele gücü hem de hücum yetenekleriyle Medel’in boşluğunu doldurabilecek bir isim olduğu da savunuldu.