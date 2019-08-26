misli.com’da canlı bahis başlıyor! İşte ilk maç...

Bahis severlerin uzun zamandır beklediği canlı bahis uygulaması Misli.com’da 28 Ağustos’ta resmen başlıyor.

Misli.com'dan Can Tongo ve Ezgi Toper canlı bahis hakkında tüm detayları anlattı. Canlı bahsin resmen başladığı ilk maç ise geçtiğimiz haftalarda Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan olan Yusuf Yazıcı'nın maçı.

28 Ağustos Çarşamba günü, saat 20:00’de oynanacak Lille – St. Ettienne maçıyla Misli.com'da canlı bahis başlıyor.

İşte tüm detaylar videomuzda;