Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

Başakşehir – Trabzonspor: Karşılıklı Gol Var

UEFA Avrupa Ligi’nde zorlu maçlara çıkan Başakşehir ile Trabzonspor Süper Lig’in 9. hafta kapanışında karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan TEK MAÇ ve CANLI BAHİS olarak oynanabilecek heyecan dolu karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Misli.com üyeleri karşılık gol seçeneğine yönelmiş durumda. Maça bahis yapan üyelerin %14’ü karşılıklı gol seçeneğini kuponlarına eklemiş.

Evren Göz’ün Yorumu

Haftanın berabere bitme ihtimali yüksek olan maçlarından biri. İki takım da Avrupa Ligi'nde oynadı ve maça nispeten daha yorgun çıkacaklar. Formda olmaları bu karşılaşmada KGV ihtimalini arttırıyor. Gollü beraberlik ideal sonuç gibi duruyor.

Osmanlıspor – Akhisarspor: Maç Sonucu 2

TFF 1. Lig’de 9. hafta Osmanlıspor – Akhisaspor karşılaşmasıyla kapanıyor. Zirveyi doğrudan ilgilendiren karşılaşmaya bahis yapan Misli.com üyeleri ağırlıklı olarak Akhisaspor’dan yana tercihte bulunuyor. Mücadeleyi kuponlarına ekleyen üyelerin %33’ü konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Yaşar Gülay’ın Yorumu

Karagümrük deplasmanında devre biterken penaltıdan golü yiyen Osmanlı yakaladığı birkaç fırsatta da etkili olamadı, kaybetti. 2 haftadır skor bulamadan mağlup oluyorlar. Kanat oyuncusu Beykan Şimşek’in cezasının sürmesi handikapları. Başkent ekibinin attığı 9 gole, 3 gol, bir asistle katkıda bulunmuştu. Ön libero Halil İbrahim Esen’in de sakatlığı sürüyor Öne geçtikten sonra beraberlik golünü yese de Eskişehir’i deviren Akhisar’da ön liberolar Bjarnasson’un cezası sona erdi, Taha Yalçıner de iyileşti, eksikleri kalmadı. Bu bölgede formda Aykut Çeviker gibi bir oyuncuları da var. Geçen hafta galibiyet golünü attı. Daha kaliteli bir kadroya sahip olan konuk ekibin kazanmasını bekliyorum.

QPR – Brentford: 2.5 Gol Üzeri

İngiltere Championship’te üst sıralara tırmanmak isteyen iki ekip Queens Park Rangers ile Brentford karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan TEK MAÇ ve CANLI BAHİS olarak oynanabilecek mücadelede gol bahisleri ön plana çıkıyor. Maçı kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %26’sı karşılaşmada minimum 3 gol atılacağını düşünürken %14’lük kesim ise karşılıklı gole bahis almış durumda.

Cihat Akbel’in Yorumu

Londra temsilcisi QPR, bu sezon ligin en gollü maçlarını oynadı. 13 Karşılaşmada 23 gol atıp 23 gol yediler... İçeride oynadıkları tüm maçlarda da kalelerinde gol gördüler. İki takım da formda... Brentford harika Millwall dönüşünden sonra Galler deplasmanında Swansea'yı 3-0'la geçip buraya ultra moralli geldi. Ev sahibinde önemli bir eksik bulunmuyor. Brentford'da ise santrafor Nikos Karelis ve orta sahanın önemli parçası Sergi Canos oynayamayacak. İki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum.