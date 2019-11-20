Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

Barcelona – Fenerbahçe: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %50’si basketbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki bu maçta Barcelona’nın maçı kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan Tek Maçta Tamer Oyguç’un Yorumu

Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta CSKA deplasmanında Nando de Colo'suz çıktığı maçta çok kötü bir oyun sergiledi. Bizler sezon başından beri takımın kimyasını 'bozdu mu bozmadı mı' diye düşünürken büyük bir eksik olduğu gerçeği ortaya çıktı ve Obradoviç, takıma bugüne kadar gördüğümüz en büyük tepkiyi verdi. Bu tepki sanki Tofaş maçında biraz etkili olmuş gibiydi. Ümidimiz aynı tepkiyi Euroleague'de de sürdürmesi. Çünkü Fenerbahçe, hala bu ligin kadro olarak en iddialı takımlarından bir tanesi. Çift maç haftasında da şansız fikstür sayesinde de haftanın ilk maçı olarak Barcelonaya gidiyorlar. Barcelona da geçtiğimiz hafta Real Madrid'e yenilerek ikinci mağlubiyetini aldı. Dolayısıyla bu maç onlar içinde çok önemli. Eğer Fenerbahçe Beko bu maçtan galibiyet ile dönmek istiyorsa ekstra çaba sarf etmeli. Barcelona'nın daha şanslı olduğunu düşünüyorum. 152,5'tan üst de alınır.

Tofaş – Reyer Venezia: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %29’u basketbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki bu maçta ev sahibi Tofaş’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan Tek Maçta Can Özay’ın Yorumu

Tofaş kritik dönemde oldukça önemli işlere imza atmayı başardı. Bu dönemde Galatasaray, Kuban ve Partizan’ı mağlup ettiler. Orhun Ene’nin takımın performansından oldukça memnun olduğunu düşünüyorum. Mejia, Lojeski ve Philip fark yaratan oyuncular fakat Türk rotasyonu da oldukça güçlü.



Konuk takım Venezia da son dönemde oldukça formda. Sassari ve Kuban galibiyetleri ile ciddi moral kazandılar. Bursa deplasmanında da iyi günlerinde galibiyet çıkarabilecek tecrübe ve yeteneğe sahipler. Türk Basketbol sevenlerin yakından tanıdığı Austin Daye iyi gününde büyük eşleşme problemi yaratabilir.

Baskonia – CSKA Moskova: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %19’u basketbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki bu maçta konuk ekip CSKA Moskova’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan Tek Maçta Gökhan German’ın Yorumu

Baskonia evinde Maccabi'ye 113-83 yenildikten sonra ligde de Fuenlabrada'ya yine Vitoria'da 92-80 mağlup oldu. Savunmaları düşmüş durumuda. Takımın pivotu Michael Eric de bu maçta forma giyemeyecek. CSKA da son maçta Fenerbahçe'yi 88-70'le geçti. İki oyun kurucu Strelnieks ve Mike James harika bir performans sergiledi. Kazanacaklarını düşünüyorum. Tercihim 2. Ayrıca konuk ekip 82'nin üzerinde sayı atacaktır.

Darüşşafaka – Joventut Badalona: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %35’i basketbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki ev sahibi Darüşşafaka’nın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan Tek Maçta Önder Karakaya’nın Yorumu

Geçtiğimiz hafta Nanterre deplasmanında kritik bir galibiyete imza atan Darüşşafaka, Joventut'u da devirebilirse C Grubu'ndaki pozisyonunu iyice güçlendirmiş olacak. Hatta Olimpija Ljubljana'nın Brescia önünde yapacağı bir hata, temsilcimizin bir galibiyetle Top 16 vizesini garantilemesi anlamına gelecek. Joventut Badalona son dönemde olumlu bir görüntü veriyor. Ancak üst üste kazandıkları 4 müsabakanın ardından geçen hafta yaşanan Brescia mağlubiyeti Katalanların hızını biraz kesti. Daçka'nın içeride zorlansa dahi kazanmasını bekliyorum.