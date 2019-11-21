Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

Bu maçların heyecanını isterseniz canlı maç sonuçları bölümünde yaşayabilir, isterseniz heyecanınızı daha da arttırarak canlı bahis oynayabilirsiniz.

Antwerp – AA Gent: 2,5 Gol Üstü

Misli.com üyelerinin %18’i iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan tek futbol maçında en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Esat Soydabircan’ın Yorumu

İki takım bu maçın ardından 3 gün sonra yine bir lig maçında kozlarını paylaşacak. Sinan Bolat'ın kalesini koruduğu Antwerp iç sahada her zaman tehlike yaratabilecek potansiyelde. Karşılarında da iyi bir hava yakalamış Gent var. İki takım da fileleri havalandırır.

Armani Milano – Anadolu Efes: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %23’ü basketbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki bu maçta ev sahibi Armani Milano’nun kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Can Özay’ın Yorumu

Milano ve Anadolu Efes, sezonun en formda 3-4 takımından ikisi durumunda. Hafta başında Milano, evlerinde Maccabi Tel Aviv’i de geçmeyi başardı. Sergio Rodriguez takımını oldukça iyi bir şekilde yönetti. Micov vs Scola da skora fazlasıyla katkı verdi.

Anadolu Efes ise Asvel deplasmanından ilk galibiyet çıkartan ekip oldu. Yine Micic ve Larkin ikilisi takımın taşıyıcı çarklarıydı. Bu isimlere Beaubois ve Singleton da eşlik edince deplasmanda 90 sayı üreterek kazanmış oldular.

Anadolu Efes deplasman maçlarında savunmayı devreye sokmakta zorlanabiliyor. Bu nedenle ibre Milano’dan yana.

Zalgiris Kaunas – Kızılyıldız: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %36’sı basketbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki bu maçta ev sahibi Zalgiris Kaunas’ın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Gökhan German’ın Yorumu

Zalgiris Kaunas evinde kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Panathinaikos'a yenildiler. İç sahada yeteri kadar maç kaybettiler. Şimdi kazanabilecekleri bir maça çıkıyorlar. Kızıl Yıldız da sorunlu. Gist gibi bazı oyuncularla yolları ayırmayı planlıyorlar. Bu deplasmanda başarılı olabilceklerini sanmıyorum. Kaunas ekibi ilk yarıdan öne geçip galibiyete ulaşır.

Alba Berlin – Olympiacos: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %20’si basketbol maçlarının ön plana çıktığı iddaa bültenindeki ev sahibi Alba Berlin’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Can Özay’ın Yorumu

ALBA Berlin hafta başında çok rahat bir galibiyet almayı başardı evinde. Geçen hafta da Atina deplasmanında önemli bir galibiyete imza atmışlardı. Son dönemde motivasyonu ve morali yüksek. Giedraitis, Sikma ve Hermannsson iyi oyunlarına devam ediyor.

Olympiacos sezona felaket bir başlangıç yaptı ve hala toparlama dönemini tam olarak girmiş değiller. Geçen hafta Zalgiris engelini aştılar fakat hafta başında gördük ki Bayern deplasmanında maçta inişler ve çıkışların faturasını tekrardan çok ağır ödediler.

Taraf bahsi almak zor fakat ALBA Berlin’in 80 ve üzerinde sayı üretmesini bekliyorum.