Misli.com'da günün en çok oynanan maçları

Anderlecht – Club Brugge: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %22’si İddaa bülteninde Tek Maç oynanabilecek karşılaşmada her iki takımın da goller bulacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek ve Canlı İzlenebilecek maç için Esat Soydabircan’ın Yorumu

Club Brugge, Belçika'yı domine etmiş durumda. Anderlecht karşısında maça favori çıkacaklar. Fazla forma şansı bulamayan isimlerin kendilerini göstermeleri açısından fırsat maçı. Deplasmanda kaybetmezler.

Fenerbahçe – Zenit: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %38’i, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek Euroleague mücadelesinde Fenerbahçe’den evinde galibiyet bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Gökhan German’ın Yorumu

Fenerbahçe, hafta içi Panathinaikos deplasmanında moral bozucu bir yenilgi aldı. Kazanabilecekleri maçı son saniyede hakem hatası ile kaybettiler. Artık kredileri çok azaldı. Play-Off için hata yapmamaları gerekiyor. Zenit erkenden havlu attı. Son olarak Maccabi'ye kendi evlerinde farklı yenildiler. Fenerbahçe'de Vesely, onlarda da Ponitka yok. Kanarya evinde çift haneli farkla kazanır. Tercihim 1.

Baskonia – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %21’i İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak mücadele için seçimi konuk Real Madrid kazanır.

Misli.com’da Canlı Bahis de oynanacak olan maçta Tamer Oyguç’un Yorumu

İki İspanyol takımının karşılaşmasında sakatlıklardan sonra toparlanan Real'de Lull geçtiğimiz maçta yer almamıştı. Ancak Campazzo'nun performansı maçı döndürmüştü. Ben Real Madrid'in bu maçta da bulduğu moralle maçı kazanacağını tahmin ediyorum. Shengelia ve Shields takımın en skorerleri. Madrid'in bu ikiliye önlem alacağını ve maçı kazanacağını düşünüyorum. 2 olur.

Maccabi – Panathinaikos: Maç Sonucu 1

Euroleague mücadelesinde Misli.com üyelerinin %21’inin, Tek Maç ve Canlı Bahis oynanabilecek karşılaşma için Maccabi’nin yanında olduğunu görüyoruz.

Misli.com’da Canlı Bahis yapılabilecek maç için Can Özay’ın Yorumu

Beklendiği gibi Maccabi Tel Aviv, hafta başında Zenit deplasmanında da kazanarak formunu korudu. Scottie Wilbekin pek iyi oynamadı fakat ihtiyaçları da olmadı. Yovel Zoosman ise aldığı yeni kontratın hakkını vermeye devam ediyor. Othello Hunter ve Tyler Dorsey istikrarlı olarak skor üretmeye devam ediyor.

Yeşiller evinde etkili fakat deplasmanda zorlandıkları da bir gerçek. Tel Aviv deplasmanında galibiyet çıkarmaları sürpriz olur. 2.10 oran ile Maccabi galibiyeti ve 164.5’tan üst denenebilir.