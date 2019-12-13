Misli'de şampiyonluk yarışı kızıştı

Ligin ilk yarısının bitimine sayılı haftalar kala ‘4 büyükler’in yarışı İddaa’da da zirve rekabetine dönüştü. Son haftalarda alınan sonuçların ardından misli.com’da “Kim şampiyon olur?” bahsi en çok oynanan ve takip edilen seçeneklerden birisi oldu.

Sezona favori olarak başlayan Galatasaray yarışta zirveyi Fenerbahçe’ye kaptırdı. Ligin ilk haftalarında ‘oran’ ve ‘oynanma’ kriterlerinde ön plana çıkan Sarı-Kırmızılı takım, üst üste puan kayıplarının ardından 2. sıraya indi. Fenerbahçe yüzde 24’lük oynanma oranı ve en düşük oranla favori olarak ilk sıraya yerleşti.

Misli.com uzun vadeli ‘Şampiyon kim olur?’ bahsinde Galatasaray yüzde 22’lik oynanma oranıyla ikinci sırada yer alırken, son haftalarda çıkışa geçen takım ise Beşiktaş oldu. Sezona puan kayıplarıyla başlayan Siyah-Beyazlılar üst üste topladığı puanlarla birlikte Fenerbahçe ve Galatasaray’ın ardından 3. sıraya yükseldi.

Şampiyonluk adaylarından Trabzonspor da 4. büyük olarak listedeki yerini aldı. Bordo-Mavili takımın yarışın içinde olması, taraftarlarının da şampiyonluk bahsine ilgisini artırdı. Trabzonspor çok az farkla yarıştaki rakiplerini misli.com’da da takip etmeye devam etti.

Lig lideri Sivasspor yarışta 5. sırada yer alırken, Başakşehir listeye 6. basamaktan girdi.

Misli.com’da uzun vadeli bahisler arasına yer alan, sezon sonuna kadar devam edecek olan yarışa siz de ortak olabilirsiniz. www.misli.com ’da şampiyonu doğru tahmin ederek sezon sonu çifte zafer yaşama fırsatını kaçırmayın.