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HaberlerGalatasarayMitroglou’na sürpriz talip
03.08.2019 - 08:00

Mitroglou’na sürpriz talip

Galatasaray’da gözden çıkarılan Mitroglou’na talip çıktı.

Mitroglou’na sürpriz talip

Galatasaray’da gözden çıkarılan Mitroglou’na talip çıktı.

İtalyan basınından tecrübeli futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Tutto Mercato’nun haberine göre Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes, 31 yaşındaki forveti transfer etmek için harekete geçti. Söz konusu operasyonun gerçekleşmesi için oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan kontratının feshetmesi gerektiği de belirtildi.
Galatasaraylı yetkililer ise bugünkü Panathinaikos maçının önemine dikkat çekerek, “Olympiakos da ilgileniyor. Panathinaikos maçında iyi oynarsa lehimize olur” değerlendirmesini yaptılar.

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