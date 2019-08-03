03.08.2019 - 08:00
Mitroglou’na sürpriz talip
Galatasaray’da gözden çıkarılan Mitroglou’na talip çıktı.
Galatasaray’da gözden çıkarılan Mitroglou’na talip çıktı.
İtalyan basınından tecrübeli futbolcuyla ilgili sürpriz bir iddia geldi. Tutto Mercato’nun haberine göre Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes, 31 yaşındaki forveti transfer etmek için harekete geçti. Söz konusu operasyonun gerçekleşmesi için oyuncunun sarı-kırmızılılarla olan kontratının feshetmesi gerektiği de belirtildi.
Galatasaraylı yetkililer ise bugünkü Panathinaikos maçının önemine dikkat çekerek, “Olympiakos da ilgileniyor. Panathinaikos maçında iyi oynarsa lehimize olur” değerlendirmesini yaptılar.