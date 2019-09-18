SÃ¼per Lig'in 5'inci haftasÄ±nda deplasmanda GÃ¶ztepe'ye konuk olacak olan Ä°.H. Konyaspor, yaptÄ±ÄŸÄ± antrenmanla bu maÃ§Ä±n hazÄ±rlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Antrenman Ã¶ncesi basÄ±n mensuplarÄ±nÄ±n sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayanÂ Farouk Miya, Denizlispor karÅŸÄ±sÄ±nda Ã¶nemli bir galibiyet aldÄ±klarÄ±nÄ± ve bunu GÃ¶ztepe maÃ§Ä±yla sÃ¼rdÃ¼rÃ¼p bir seri yakalamak istediklerini sÃ¶yledi.

Denizlispor karÅŸÄ±sÄ±nda kendileri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemliÂ bir 3 puan aldÄ±klarÄ± ifade edenÂ Miya, "Ligin baÅŸÄ±ndan bu yana oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z son 3 maÃ§ta Ã§ok iyi oynamamÄ±za raÄŸmen beraberlikler alÄ±yorduk. KazanamÄ±yorduk. Bu maÃ§la birlikte sezonun ilk galibiyetini aldÄ±k. Bu 3 puan takÄ±m adÄ±na Ã§ok Ã¶nemliydi. Bunun iÃ§in Ã§ok mutluyuz. AynÄ± performansÄ± bundan sonrada ortaya koyup bir galibiyet serisi yakalamak istiyoruz" dedi.

'AMACIMIZ KAZANMAK'

GÃ¶ztepe karÅŸÄ±sÄ±nda sahaya kazanmak iÃ§in Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± ifade edenÂ Miya, "Rakibimizin durumunu kesinlikle gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurmuyoruz. Biliyoruz ki SÃ¼per Lig'de oynanan her maÃ§ zorlu ve Ã§etin geÃ§iyor. Bu yÃ¼zden rakip GÃ¶ztepe olsun Galatasaray olsun veya herhangi bir takÄ±m olsun biz aynÄ± ciddiyetle hazÄ±rlanÄ±p aynÄ± ciddiyetle maÃ§a Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. MaÃ§Ä±n zor geÃ§eceÄŸine inanÄ±yorum. AmacÄ±mÄ±z kazanmak" diye konuÅŸtu.

'ADAPTASYONUMU EN KISA SÃœREDE SAÄžLADIM'

KÄ±sa sÃ¼rede takÄ±ma ve ÅŸehre adepte olduÄŸunu da belirten Miya, "Burada ve Konya ÅŸehrinde olmaktan dolayÄ± Ã§ok mutluyum. TakÄ±mda arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z harikulade. AyrÄ±ca Ã§ok ateÅŸli ve Ã§ok iyi bir taraftar grubuna sahibiz. OnlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda oynamaktan dolayÄ± oldukÃ§a mutluyum. Adaptasyonumu da en kÄ±sa sÃ¼rede saÄŸladÄ±m. Bunun en bÃ¼yÃ¼k nedeni BelÃ§ika'dan tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±m Ali YaÅŸar ve Deni Milosevic'in burada olmasÄ±. Yine sÃ¶ylÃ¼yorum burada olmaktan dolayÄ± Ã§ok mutluyum" ÅŸeklinde konuÅŸtu.