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19.10.2019 - 23:43 | | AA

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı

MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının ardından kavga çıktı

Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrası iki takım taraftarları arasında kavga yaşandı. Karşılaşma sonrasında çıkan olaylarda Ankaragücü ve Beşiktaş taraftarları ayrı ayrı koridorlardan çıkarılmasına rağmen çıkan kavgalarda taraftarlar ve polis memurları yaralandı.

Stattan önce Ankaragücü taraftarları çıkarıldı ancak Ankaragücü taraftarları stat çevresini terk etmeyince polis müdahalesi oldu. Müdahalede atılan taşlar sonucunda 3 polis memuru yaralanırken, 1 Ankaragücü taraftarı hastaneye kaldırıldı.

Ankaragücü taraftarlarının dağıtılmasının ardından, Beşiktaş taraftarlarının kendi arasında kavgalar çıktı. Çıkan kavgada Beşiktaşlı taraftarlardan bazıları yaralandı. Sağlık ekipleri yaralananlara müdahale etti.

Polisin yollarda aldığı güvenlik önemleri sonucunda Beşiktaş taraftarları topluca şehir dışına çıkarıldı.

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