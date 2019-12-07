MKE Ankaragücü - Göztepe: 1-3

Ankaragücü, Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde son haftalarda büyük çıkış yakalayan Göztepe'yi ağırladı. Eryaman Stadı'nda oynanan mücadeleyi Göztepe 3-1 kazandı.

Maçta İzmir ekibinin gollerini 28. saniyede Halil ile 48. ve 58. dakikalarda Serdar Gürler kaydetti. Ankaragücü'nün tek golünü 31. dakikada İlhan Parlak attı.

Bu sonuçla Göztepe 20 puanla 9. sırada yer aldı. Ankaragücü ise 9 puanla 17. sırada kaldı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Moke (Dk. 63 Cebrail Karayel), Sedat Ağçay (Dk. 77 Alper Önal), Aydın Karabulut (Dk. 69 Hasan Kaya), Canteros, İlhan Parlak, Orgill

Göztepe: Beto (Dk. 46 Mehmet Göktuğ Bakırbaş), Gassama, Alpaslan Öztürk, Titi, Berkan Emir, Castro, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar (Dk. 46 Mossoro), Napoleoni, Serdar Gürler (Dk. 85 Deniz Kadah), Jerome

Goller: Dk. 1 Halil Akbunar, Dk. 47 ve 58 Serdar Gürler (Göztepe), Dk. 31 İlhan Parlak (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 38 Alpaslan Öztürk, Dk. 51 Jerome, Dk. 90 Soner Aydoğdu (Göztepe), Dk. 76 Hasan Kaya, Dk. 90 2 Alper Önal (MKE Ankaragücü)

Maçtan dakikalar

Göztepe, henüz ilk dakika dolmadan golü buldu. Serdar Gürler'in pasında soldan ceza sahasına giren Napoleoni, topu içeriye çevirdi. Halil Akbunar'ın şutunda top kaleci Korcan Çelikay'dan döndü. Topu yeniden önünde bulan Halil'in ikinci vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1

5. dakikada Canteros'un pasında savunmanın arkasına sarkan İlhan Parlak'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

15. dakikada MKE Ankaragücü, İlhan Parlak ile bir kez daha gole yaklaştı. Kitsiou'nun sağ kanattan içeriye çevirdiği topla uzak köşede buluşan İlhan Parlak'ın gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

31. dakikada ev sahibi ekip beraberlik golünü buldu. Köşe vuruşunu paslaşarak kullanan MKE Ankaragücü'nde Canteros'un sağ çaprazdan sert şutunda top savunmaya çarptı. Pozisyonun devamında ceza yayından Sedat Ağçay şansını denerken, seken topu ceza sahasında önünde bulan İlhan Parlak'ın gelişine şutunda top ağlara gitti: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

47. dakikada Göztepe yeniden öne geçti. Gassama'nın sağ kanattan ortasında Serdar Gürler, ceza sahasında topu kafayla ağlara gönderdi: 1-2

58. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yaptığı vuruşta top uzak köşeden filelerle buluştu: 1-3

81. dakikada ani gelişen Göztepe atağında Mossoro'nun pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Jerome'un şutunda, kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşma, Göztepe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.