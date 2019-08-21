MKE Ankaragücü, kombine biletlerde indirime gitti
SÃ¼per Lig ekiplerinden MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, taraftarlarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine kombine bilet fiyatlarÄ±nda indirime gidildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kombine bilet fiyatlarÄ±nda indirime gidilmesi hususunda taraftarlardan yoÄŸun talep geldiÄŸi belirtilerek, "MÃ¼sabakalarda taraftar desteÄŸimizin saÄŸlanabilmesi, birlik ve beraberlik iÃ§erisinde huzurlu bir ortamda maÃ§larÄ±mÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirebilmek en bÃ¼yÃ¼k arzumuzdur. Kombine fiyatlarÄ± ile ilgili yapÄ±lan deÄŸerlendirme neticesinde yÃ¶netim kurulu olarak indirime gidilmesi hususunda karar alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â
Daha Ã¶nce kombine kart alan taraftarlara aradaki fiyat farkÄ±nÄ±n BeÅŸtepe Tesisleri'nden iade edileceÄŸi ifade edildi.
Yeniden belirlenen kombine bilet fiyatlarÄ± ÅŸÃ¶yle:
Kuzey tribÃ¼n kale arkasÄ±: 600 lira
GÃ¼ney tribÃ¼n kale arkasÄ±: 600 lira
DoÄŸu tribÃ¼n (Maraton): 750 lira
BatÄ± tribÃ¼n (SaÄŸ, sol kapalÄ±): 900 lira
VIP tribÃ¼n: 3 bin lira
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