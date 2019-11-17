Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMke Ankaragücü HaberleriMKE Ankaragücü, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
17.11.2019 - 15:13 |

MKE Ankaragücü, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig’in 12. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak MKE Ankaragücü, hazırlıklarına devam etti.

MKE Ankaragücü, Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

Beştepe Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.

Aerobik koşuyla idmana başlayan sarı-lacivertli futbolcular, daha sonra dinamik ve koordinatif ısınma idmanı gerçekleştirdi.

Başkent ekibi oyuncuları antrenmanın ana bölümünde istasyon çalışması yaptı.

MKE Ankaragücü hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

 

 

Amatör maçta çıkan kavganın görüntüleri ortaya çıktı
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Zafer Görgen: Bu fırsat kaçmazdı!

Zafer Görgen: Bu fırsat kaçmazdı!

Naim Süleymanoğlu, vefatının 2. yıl dönümünde yarın anılacak

Naim Süleymanoğlu, vefatının 2. yıl dönümünde yarın anılacak  

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın 8 maç oynanacak

2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın 8 maç oynanacak

Harden 49 sayı attı, Rockets üst üste 7. kez kazandı

Harden 49 sayı attı, Rockets üst üste 7. kez kazandı

Sıradaki Haber