MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±ramadÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, transfer yasaÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Ä°mkansÄ±z denilen olaylar karÅŸÄ±sÄ±nda ciddi mÃ¼cadeleler veren ve tÃ¼m engelleri bir bir atlatarak bugÃ¼nlere gelen kulÃ¼bÃ¼mÃ¼z iÃ§in yÃ¶netim kurulumuz tarafÄ±ndan yoÄŸun bir ÅŸekilde transfer yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±rmak adÄ±na mÃ¼cadele verilmiÅŸtir. YoÄŸun istek ve arzuya raÄŸmen yapÄ±lan tÃ¼m giriÅŸimler sonucu transfer yasaÄŸÄ±mÄ±z kaldÄ±rÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.Â

"MKE AnkaragÃ¼cÃ¼ KulÃ¼bÃ¼ olarak yapÄ±landÄ±rmayla ilgili tam 8 ay Ã¶nce tÃ¼m evraklarÄ± hazÄ±rlayÄ±p, ilk baÅŸvuruyu yapan SÃ¼per Lig kulÃ¼bÃ¼ olmamÄ±za raÄŸmen hiÃ§bir sonuÃ§ alamadÄ±k." ifadesinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:Â

"Fakat bu sÃ¼re zarfÄ±nda Ã§ok sayÄ±da SÃ¼per Lig kulÃ¼bÃ¼ bizim yapÄ±landÄ±rmamÄ±zÄ±n kat ve kat Ã¼stÃ¼ rakamlara borÃ§larÄ±nÄ± yapÄ±landÄ±rdÄ± ve transfer yapÄ±p kadrolarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirdi. Her tÃ¼rlÃ¼ problemle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalmamÄ±za raÄŸmen bilindiÄŸi Ã¼zere geÃ§tiÄŸimiz sezonun ikinci yarÄ±sÄ±nda kurduÄŸumuz kaliteli kadronun bÃ¼yÃ¼k bir Ã§oÄŸunluÄŸunu takÄ±mÄ±mÄ±zda tutarak iskelet kadroyu oluÅŸturduk. Bu kadroyla ilk 3 maÃ§ sonunda 5 puan toplayarak ligde 6. sÄ±raya yerleÅŸtik. Ä°lk hafta Konyaspor deplasmanÄ±nda ve ikinci hafta sahamÄ±zda Kayserispor karÅŸÄ±sÄ±nda skandal hakem hatalarÄ± sebebi 4 puan kaybettik. Åžu an 9 puanla lig lideri konumunda bulunmamÄ±z gerekirken hakemlerimizin kÃ¶tÃ¼ yÃ¶netimleri ve 'VAR' sistemini 'YOK' olmasÄ± sebebiyle 5 puan toplayabildik.Â

TÃ¼m sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi adÄ±na verilen mÃ¼cadeleler sadece ve sadece kulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n daha gÃ¼zel yarÄ±nlara ulaÅŸmasÄ± iÃ§in yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Gelinen noktada tÃ¼m taraftarlarÄ±mÄ±za ve bÃ¼yÃ¼k AnkaragÃ¼cÃ¼ camiasÄ±na Ã¶nemli bir gÃ¶rev dÃ¼ÅŸÃ¼yor. Bu takÄ±ma artÄ±k hep birlikte daha da fazla destek olacaÄŸÄ±z. Her tÃ¼rlÃ¼ zorluÄŸa ve mÃ¼cadeleye gÃ¶ÄŸÃ¼s gererek onurlu bir ÅŸekilde armamÄ±z iÃ§in savaÅŸacaÄŸÄ±z."