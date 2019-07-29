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29.07.2019 - 10:21| AA

MKE Ankaragücü'nde kongre zamanı

Başkent ekibinde yarın olağanüstü seçimli genel kurul yapılacak.

MKE Ankaragücü'nde kongre zamanı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde olağanüstü seçimli genel kurul yarın gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için 30 Temmuz'a ertelenen genel kurul, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek kongre, saat 14.00'te başlayacak.

Genel kurulda, mevcut başkan Mehmet Yiğiner ile adaylığını açıklayan Murat Ağcabağ'ın başkanlık için yarışması bekleniyor.

 

 

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