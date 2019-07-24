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24.07.2019 - 22:19| AA

MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Erzurum'daki kampında günü çift antrenmanla tamamladı.

MKE Ankaragücü'nde yeni sezon hazırlıkları

Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bir saat 15 dakika süren sabah antrenmanında futbolcular 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Teknik direktör Aykan Atik yönetimindeki akşam antrenmanı ise düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle başladı.

Sportif direktör Adnan Erkan'ın da izlediği ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, pas ve şut çalışması ile sona erdi.

Başkent ekibi, yarın akşam 1. Lig ekiplerinden Altınordu ile hazırlık maçı yapacak.

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