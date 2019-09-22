

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼, SÃ¼per Ligâ€™in 5. haftasÄ±nda bu akÅŸam Ãœlker StadÄ±'nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸmada FenerbahÃ§e'ye 2-1 kaybetti. MÃ¼cadelenin ardÄ±ndan ise Ankara ekibinin resmi sitesinden flaÅŸ bir aÃ§Ä±klama geldi. AnkaragÃ¼cÃ¼, FenerbahÃ§e'nin 20. dakikada Zanka'nÄ±n beraberliÄŸi getiren golÃ¼ Ã¶ncesinde kural ihlali yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle TFF'ye itiraz edeceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:Â



"Bu akÅŸam FenerbahÃ§e A.Åž ile oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z mÃ¼sabakada, mÃ¼sabakanÄ±n tÃ¼m hakemleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±kÃ§a kural ihlali yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Gerek mÃ¼sabakanÄ±n hakemleri gerek ise VAR sisteminde yer alan hakemler, mÃ¼sabakanÄ±n 20. dakikasÄ±nda takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n yediÄŸi gol Ã¶ncesinde verilen kÃ¶ÅŸe vuruÅŸu (korner) kararÄ±nÄ± aÃ§Ä±kÃ§a hatalÄ± olarak vermiÅŸlerdir. GolÃ¼n Ã¶ncesinde kale atÄ±ÅŸÄ± (aut) kararÄ± verilmesi gerekmekte iken hatalÄ± bir ÅŸekilde kÃ¶ÅŸe vuruÅŸu kararÄ± verilmiÅŸtir. MÃ¼sabaka hakemi ve VAR hakemleri gol kararÄ± vermeden Ã¶nce topun bir sonraki durma anÄ±na deÄŸin tÃ¼m olaylarÄ± yeniden inceleyerek gol kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirmesi gerekirken bu gereklilik yapÄ±lmamÄ±ÅŸtÄ±r. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, tÄ±pkÄ± bu akÅŸamki rakibimiz FenerbahÃ§e A.Åžâ€™nin bir Ã¶nceki mÃ¼sabakasÄ±nda kural hatasÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair itiraz ettiÄŸi gibi mÃ¼sabakaya itiraz edecektir. Ancak, Ã¼lke futbolumuzda Ã¼st Ã¼ste gelen bu hatalar nedeniyle TÃ¼rkiye Futbol Federasyonuâ€™nun ve Merkez Hakem Kuruluâ€™nun sorularÄ±mÄ±zÄ± cevaplamasÄ±nÄ± beklemekteyiz.Â

Konya maÃ§Ä± verilmeyen penaltÄ± 2 puan, Kayseri maÃ§Ä± rakibe verilmeyen kÄ±rmÄ±zÄ± kartlar ve faul olmayan pozisyon sonrasÄ±nda gelen gol 2 puan, FenerbahÃ§e maÃ§Ä± aut kararÄ± yerine korner kararÄ± sonrasÄ±nda olan gol ve kaybedilen 3 puan, 5 haftada hakem hatalarÄ± ile kaybedilen 7 puan.Â

KazanabileceÄŸimiz bir mÃ¼sabakayÄ± aÃ§Ä±kÃ§a yapÄ±lan bir hata ile kaybediyoruz. YayÄ±ncÄ± KuruluÅŸâ€™un gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden net ve tereddÃ¼te yer vermeyecek bir ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼leceÄŸi Ã¼zere; top rakip takÄ±m oyuncusundan oyun alanÄ±nÄ± terk ettiÄŸi halde kale atÄ±ÅŸÄ± kararÄ± yerine kÃ¶ÅŸe vuruÅŸu kararÄ± veriliyor ve oyunun devamÄ±nda gol oluyor.Â

MÃ¼sabaka hakeminin gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸen olayda kale vuruÅŸu kararÄ± yerine tam tersi karar nasÄ±l verildi? YardÄ±mcÄ± hakemler uyarmadÄ± mÄ±? VAR hakemleri neden uyarmadÄ±? Gol sonrasÄ± neden inceleme yapÄ±lmadÄ±? VAR sistemi bu hatalarÄ±n Ã¶nlenmesi iÃ§in YOK mu?Â

KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n gerekli baÅŸvurularda bulunacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶nemle belirtiriz.Â

Kamuoyuna saygÄ± ile duyurulur."Â