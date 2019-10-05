Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
HaberlerMke AnkaragücüMKE Ankaragücü'nden olaÄŸanüstü seçimli genel kurul kararÄ±
05.10.2019 - 20:27 | | AA

MKE Ankaragücü'nden olaÄŸanüstü seçimli genel kurul kararÄ±

MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n yÃ¶netim kurulu, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul kararÄ± aldÄ±.Â

MKE Ankaragücü'nden olaÄŸanüstü seçimli genel kurul kararÄ±

SÃ¼per Lig ekiplerinden MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nÃ¼n yÃ¶netim kurulu, olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul kararÄ± aldÄ±.Â 

SarÄ±-lacivertli kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir ay iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilmek Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼zÃ¼n iÃ§inde bulunduÄŸu ekonomik sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼, son gÃ¼nlerde yaÅŸanan kaotik ortamÄ±nÄ±n sona ermesi, taraftarlarÄ±mÄ±zÄ±n ve camiamÄ±zÄ±n beklentilerine cevap verecek daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir AnkaragÃ¼cÃ¼ iÃ§in yeni bir yapÄ±lanma ve daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir yÃ¶netim kurulu oluÅŸturulmasÄ± amacÄ±yla bir ay iÃ§erisinde gerÃ§ekleÅŸtirilmek Ã¼zere olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. SeÃ§imli genel kurulun yeri ve tarihi ile ilgili aÃ§Ä±klama daha sonra yapÄ±lacaktÄ±r." ifadeleri yer aldÄ±.

    Hugo Lloris'in muhteÅŸem kurtarÄ±ÅŸlarÄ±!
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    MKE Ankaragücü'nden olaÄŸanüstü seçimli genel kurul kararÄ±

    MKE AnkaragÃ¼cÃ¼'nden olaÄŸanÃ¼stÃ¼ seÃ§imli genel kurul kararÄ±

    Aykut Kocaman: "KlasÄ±nÄ± yakÄ±ÅŸmayan bir hatayla..."

    Aykut Kocaman: "KlasÄ±nÄ± yakÄ±ÅŸmayan bir hatayla..."

    Kemal ÖzdeÅŸ: "Kaybetmeyi hak ettik"

    Kemal Ã–zdeÅŸ: "Kaybetmeyi hak ettik"

    GençlerbirliÄŸi - Galatasaray (CANLI)

    GenÃ§lerbirliÄŸi - Galatasaray (CANLI)

    SÄ±radaki Haber