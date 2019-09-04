Mohamed Elneny ilk idmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Teknik direktÃ¶r Abdullah AvcÄ± yÃ¶netiminde basÄ±na kapalÄ± olarak yapÄ±lan antrenman 1.5 saate yakÄ±n sÃ¼rdÃ¼. Antrenman sahada yapÄ±lan Ä±sÄ±nma koÅŸularÄ±, istasyon koÅŸularÄ± ve streching Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ile baÅŸladÄ±. Pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, 5'e 2 Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±, minik kale maÃ§ ve dar alanda oyun kontrol pas Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±yla devam eden antrenman yarÄ±m sahada yapÄ±lan Ã§ift kale taktik maÃ§Ä± ile sona erdi.

Antrenmana milli takÄ±mlarda olan oyuncular ile tedavilerine devam edilen; Burak YÄ±lmaz, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, OÄŸuzhan Ã–zyakup ve izinli olan Abdoulay Diaby katÄ±lmazken, Mohamed Elneny takÄ±mla ilk antrenmanÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Siyah-beyazlÄ±lar, GaziÅŸehir Gaziantep maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yarÄ±n yapacaÄŸÄ± Ã§ift antrenmanla sÃ¼rdÃ¼recek.

Ä°ÅŸte BeÅŸiktaÅŸlÄ± Elneny