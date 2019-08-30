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HaberlerBeşiktaşMohamed Elneny, İstanbul'a geldi.
30.08.2019 - 19:04| AA

Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş ile anlaşan Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi.

Mohamed Elneny, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, anlaştığı Mısırlı orta saha oyuncusu Muhammed Elneny'yi İstanbul'a getirdi. 

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen Elneny, İstanbul Havalimanı'na geldi. Yarın sağlık kontrolünden geçirilecek 27 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu, herhangi bir problem çıkmaması durumunda 1 yıllığına kiralanacak.

 2015-2016 sezonunun devre arasında Belçika'nın Basel takımından Arsenal'e transfer olan Elneny, 3,5 sezonda 103 resmi maça çıktı.

Mohamed Elneny, İstanbula geldi.

 

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